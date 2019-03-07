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EGİAD, genel sekreterini buldu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), uzun süredir boş olan genel sekreterlik koltuğuna aradığı ismi buldu.

07 Mart 2019 Perşembe 10:42
EGİAD, genel sekreterini buldu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), uzun süredir boş olan genel sekreterlik koltuğuna aradığı ismi bulurken, yönetim kurulu kararıyla Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç genel sekreter oldu.

 

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), geçtiğimiz yıl yapılan İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerinin ardından İZTO’ya transfer olan genel sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri’den boşalan göreve yönetim kurulu kararıyla Prof. Dr.Ali Fatih Dalkılıç’ı getirdi. Ocak ayından yapılan EGİAD seçimlerinde göreve gelen Mustafa Aslan ve ekibinin görevlendirdiği Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç’ın da, Tanyeri gibi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenilirken, İzmir’in en genç profesörleri arasında yer alan Dalkılıç, bu unvana 37 yaşında ulaştı.

 

EGİAD’a olan ilgisinin ve bağının öğrencilik yıllarına dayandığını söyleyen Dalkılıç, "Fakülteye kayıt yaptırdığımda öğrenci kulübü yeni gelen öğrencilere EGİAD iş birliği ile hazırlanan Beyond dergisini dağıtmıştı. Dergide kurucu Dekanımız Prof. Dr. Ceyhan Aldemir’in üniversite-iş dünyası ilişkilerine vurgu yapan bir başyazısı vardı. Akademik olarak hep bu eksende olmaya özen gösterdim. Sonraki yıllarda Mustafa Hoca sayesinde fakültede EGİAD başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini ve çok değerli iş insanlarını ağırladık. Ege Toplantılarına misafir oldum. Bu faaliyetler hep ufkumu açmış ve EGİAD’a gönül bağımı pekiştirmiştir. 2012 yılında EGİAD Akademi’de ders verme şansım oldu. 2019 yılı ise benim için gerçekten hayatımın dönüm noktası oldu. EGİAD üyesi olarak bu değerli aileye katıldım ve devamında değerli başkanım Mustafa Aslan ve yönetim kurulunun teveccühü ile genel sekreter olarak göreve başladım" dedi.



Ali Fatih Dalkılıç kimdir?

 

1980 yılında İstanbul’da doğan Dalkılıç, 2002 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi’nde görev yapıyor. Akademik çalışma konuları arasında; muhasebe, denetim, kurumsal yönetim, finansal raporlama standartları ve etkin yönetim kurulu oluşturmak yer alan Dalkılıç, 2013-2015 yılları arasında ise iki yıl süresince ABD’de University of Wisconsin’de MBA programında dersler verdi. Yarı zamanlı olarak Bahçeşehir, İzmir Ekonomi ve Yaşar Üniversitesi’nde de dersler veren Ali Fatih Dalkılıç, uluslararası sertifikasyon konusunda uzmanlaşmış olan bir isim olduğu öğrenildi. Dalkılıç, 2010 yılında CIA; 2012’de CRMA; 2013’te SMMM; 2015’’te CMA ruhsatı aldı. 2010-2018 yılları arasında İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. İzmir’in en genç profesörleri arasında yer alan Dalkılıç bu ünvana 37 yaşında ulaştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. doğa

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