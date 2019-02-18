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Genç iş adamları eğitim programı Safranbolu’da başladı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) BAKKA Teknik Destek Programı kapsamında yürüttüğü "Genç İşadamları Eğitim Programı” Safranbolu’da gerçekleştirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:17
Genç iş adamları eğitim programı Safranbolu’da başladı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) BAKKA Teknik Destek Programı kapsamında yürüttüğü "Genç İşadamları Eğitim Programı” Safranbolu’da gerçekleştirildi.


Eğitime, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 18-35 yaş arası belirlenen ‘Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu’ üyesi 30 kişi katıldı. Eğitim KTSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz’ınkonuşması ile başladı. Genç iş adamları Eğitim Programı ile 18-35 yaş arası 2’nci kuşak genç iş adamlarını gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi ve tecrübeleri kendilerine vererek onları iş yaşamına daha iyi adapte olmasını sağlamayı, yeni vizyon kazandırmayı ve birbirleriyle olan ilişkileri kuvvetlendirerek yeni iş olanaklarına sahip olmayı amaçlıyor.


Genç iş adamları eğitim programı, TOBB ETÜ Eğitmenlerinden oluşan kadro ile 2 Mart2019 tarihinde Prof. Dr. Nejat Basım’ınYönetim Becerileri ve Liderlikeğitimi,6 Mart 2019 tarihinde Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nunİş Yaşamında Kuşak Yönetimiile Müşteri Merkezli Yenilik Yönetimi eğitimi, 9 Mart 2019 tarihinde Serdar Bilecen’in Satış Yönetimi eğitimi ve Prof.Dr. Ramazan Aktaş’ın İşletme Sermayesi Yönetimieğitimleriyle devam edecek.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:17
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