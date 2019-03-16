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Genç iş adamının feci sonu!

Antalya'da otomobiliyle birlikte Düden Çayı'na düşen iş adamı Mustafa Altıntaş hayatını kaybetti.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:41
Genç iş adamının feci sonu!

Kaza saat gece yarısı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan Düden Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki iş insanı Mustafa Altıntaş’ın kontrolündeki 07 ADA 504 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Düden Çay’ına uçtu. Çayın debisinin yüksek olması nedeniyle araç bir anda suya batmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

 İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak bağladıkları halatla otomobilin sürüklenmesini engelledi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, hazırlıklarını yaptıktan sonra aracın bulunduğu yere dalış yaptı. Ekipler sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde duran Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan iş adamının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarının ardından araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Mustafa Altıntaş’ın evli ve iki çocuk babası olduğu Aksu'da emlak ve oto galericilik yaptığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:41
  1. Antalya
  2. Mustafa Altıntaş

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