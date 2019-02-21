0553 313 94 23

Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur ittifakından listeye girdi

Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş meclis üyesi listesini belirledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:42
Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur ittifakından listeye girdi

Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş meclis üyesi listesini belirledi. İlçede sözü geçen Melih Aydoğan yanına alan Ateş seçim çalışmalarını hızlandırdı.


Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş Bodrum’un güçlü isimlerinde genç iş adamı Melih Aydoğan’ı kontenjandan 2’inci sıradan meclis üyesi gösterdi. Ege gurup’un sahibi Bodrum Müsiad kurucu üyelerinden Ak Parti Turgutreis koordinatörü Melih Aydoğan Bodrum Belediyesini kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ak Parti’ye gönül vermiş önemli isimlerden biri olan Aydoğan“Bodrum’un sorunlarına derman olmaya geliyoruz. Alt yapı sorunundan, çöp sorununa, bozuk yollardan ilçenin birçok sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Halkın nabzını tutuyoruz ve Ak Parti Belediyeciliğini insanların sevdiğini gördük. Ak Belediyecilik halka hizmet eden bir sistemle yola çıkmıştır. Şu anda sorunlara çözüm olan değil, sorun olan bir belediyecilik anlayışı var. Biz bu anlayışı yıkmaya geliyoruz. Bizim en büyük referansımız Ak Belediyecilik sistemimizdir. Biz bu çalışmalarımıza Turgutreis mahallesinden başladık. Gezmediğimiz, gitmediğimiz kapı kalmayacak. Gerekirse kapı kapı gezip Ak Belediyeciliği anlatacağız. CHP’ye oy veren bir çok vatandaş artık yeter diyor. Bizde Bodrumlu olarak artık yeter, bu insanları oyla kandırmayın diyoruz. Yerel seçimlerde İnsanlar partilerine göre oy vermemeli. Hizmet getirecek insana göre oy vermeli. Bizim hizmetlerimiz ortada. Biz vatana hizmet ediyoruz, milletimize hizmet ediyoruz. Ben Turgutreisli olarak tüm sorunlarını çözmek için ant içtim. Yollarından, alt yapıya kadar tüm sorunları bizzat yaşayan bir Turgutreisli olarak bu yola baş koyduk” dedi..


Biz etnik kökenler göre ayrım yapmıyoruz. Bizim Cumhur İttifakında vatan hainleri yok, terör örgütü üyeleri yok, Fetö üyeleri yok. Bizim ittifakımzıda herkes var ama vatan haini, terör örgütleri yoktur. Biz vatan sevdası ile bu yola baş koyduk. Bizim işimiz gönül işi, hizmet işi. Allah’ın izniyle Bodrum’da 31 Mart’tan sonra Ak Belediyecilikle buluşacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simone Kaslowski’yi tebrik etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simone..
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. TİSAŞ yerli silahları Şanlıurfa Tarım..
    4. Bakımını CHP'li belediyenin yaptığı..
    5. Kazakistan'da hükümet istifa etti
    6. Özhaseki esnafa menemen yaptı,..
    7. Nijerya'da Lassa sıtmasından 10 kişi..
    8. Rona Yırcalı Lübnanlı bakanları..
    9. Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan..
    10. Türk Kızılayından Kosovalı ailelere..
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Borsa günü yükselişle tamamladı
    13. Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü..
    14. Başkan Tokur’dan döner sermaye..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    16. DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi
    17. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    18. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    19. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    20. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    21. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    22. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    23. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    24. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    25. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    26. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    28. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    29. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    30. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!