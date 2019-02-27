Genç hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürüadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Bursa’da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerindeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin özel kalem müdürü F.Y. (53), sabah erken saatlerde aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 20 yaşındaki N.A’yı (20) odasına çağırdı. F.Y’nin odasına giden N.A., özel kalem müdürünün kendisini taciz ettiğini iddia ederek polise ihbarda bulundu. Genç hemşirenin şikayeti üzerine F.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y. savcılık ifadesinde genç kızı taciz etmediğini amacının tokalaşmak olduğunu savundu. F.Y. dün savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı. Ancak bugün savcının talimatıyla yeniden adliyeye çağrılan F.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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