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Genç hemşire adayının organları hastalara umut olacak

İzmir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Kemal Kuşum'un ailesi, Kemal'in organlarını bağışladı

27 Mart 2019 Çarşamba 21:49
Genç hemşire adayının organları hastalara umut olacak

İZMİR (AA) - İzmir'de beyin kanaması geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Kemal Kuşum'un ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuşum'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kuşum'un beyin ölümü gerçekleşti.

Kuşum'un ailesi, çocuklarının böbreklerinin yanı sıra, karaciğer, kalp, ince bağırsak ve kornealarını bağışlama kararı aldı. Genç öğrenciden alınan organlar, umut bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Kuşum için yarın okulunda tören düzenleneceği öğrenildi.

Öte yandan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf intörn öğrencimiz Kemal Kuşum'u rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:49
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