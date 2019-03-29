Türkiye İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışması Bölge Finali Bilecik’te gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde, Bilecik Hamidiye Camii’nde gerçekleşen bölge finali yarışmasında, genç hafızlar kıyasıya yarıştı. Bilecik, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Balıkesir, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve İzmir illerinden 10 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi ile 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışmanın jüri heyetinde ise; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyelerinden, Dr. Öğretim Üyesi Avnullah Enes Ateş, Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Aydeniz, Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Bilecik İl Vaizi Erhan Yılmaz yer aldı. İmam Hatip Ortaokulları kategorisinde, Aydın Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oğuzhan Düztepe birinci olurken, İzmir Buca Çakabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ramazan Samsa ikinci ve İzmir Menemen Gazi İmam Hatip Okulu öğrencisi Hasan Demircan üçüncü oldu.

Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorisinde ise Manisa Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Kaya birinci oldu. Aydın Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Soysal ikinci ve Kütahya Simav İmam Hatip Lisesi’nden Ercan Coşğun üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can takdim etti.

Öte yandan yarışma finalin ne zaman ve hangi şehirde yapılacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.