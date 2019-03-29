0553 313 94 23

Genç hafızlar kıyasıya yarıştı

Türkiye İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışması Bölge Finali Bilecik’te gerçekleştirildi.

29 Mart 2019 Cuma 12:06
Genç hafızlar kıyasıya yarıştı

Türkiye İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışması Bölge Finali Bilecik’te gerçekleştirildi.


Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde, Bilecik Hamidiye Camii’nde gerçekleşen bölge finali yarışmasında, genç hafızlar kıyasıya yarıştı. Bilecik, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Balıkesir, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve İzmir illerinden 10 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi ile 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, dereceye girmek için mücadele etti.


Yarışmanın jüri heyetinde ise; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyelerinden, Dr. Öğretim Üyesi Avnullah Enes Ateş, Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Aydeniz, Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Bilecik İl Vaizi Erhan Yılmaz yer aldı. İmam Hatip Ortaokulları kategorisinde, Aydın Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oğuzhan Düztepe birinci olurken, İzmir Buca Çakabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ramazan Samsa ikinci ve İzmir Menemen Gazi İmam Hatip Okulu öğrencisi Hasan Demircan üçüncü oldu.


Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorisinde ise Manisa Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Kaya birinci oldu. Aydın Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Soysal ikinci ve Kütahya Simav İmam Hatip Lisesi’nden Ercan Coşğun üçüncülüğü elde etti.


Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can takdim etti.


Öte yandan yarışma finalin ne zaman ve hangi şehirde yapılacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Göçmenlerin kaçırdığı geminin Türk kaptanından İHA’ya açıklama
    1. (Özel haber) Göçmenlerin kaçırdığı..
    2. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    3. Yavaş’ın kardeşini CHP’li sakat..
    4. Tosya’da kız kuran kursu yenilenecek
    5. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin konusu
    6. Market fareleri güvenlik kameralarında
    7. Fenerbahçe'den transfer bombası Mesut..
    8. Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan..
    9. MTSO’da ABD’de yatırım fırsatları..
    10. Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor
    11. Öğrencilerden Bodrum Belediyesine..
    12. RÖPORTAJ - "Bu topraklar Bangsamoro..
    13. Hüyük’te kitap okuma etkinliği
    14. AÜ’de iletişim öğrencilerine reklam..
    15. Kağıda dayalı iş modeli bitiyor
    16. Başkan Alıcık, “İlk günkü aşkla..
    17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    18. Feribotta 16 bin 900 dolar buldu!..
    19. Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    20. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    21. Televizyonu işte böyle alıp gitti
    22. Ayasofya'nın müze olması tamamen..
    23. Türkiye’nin harekatlarda kullandığı..
    24. Can Orhun, ikinci kitabıyla..
    25. Ahlat’ta ‘Sakin Şehir’ toplantısı
    26. "İran'da ekonomi İran-Irak..
    27. Başkan Özakcan esnaf ziyaretlerini..
    28. NTO’da tarım ve hayvancılık destekleri..
    29. Turizm sezonu öncesi uyuşturucu..
    30. Lavrov’dan Golan Tepeleri açıklaması
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak