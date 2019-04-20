0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Genç hafızlar icazet merasiminde hafızlık tacını taktı

Adıyaman’da hafızlık eğitimini tamamlayan gençler için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 18:50
Genç hafızlar icazet merasiminde hafızlık tacını taktı

Adıyaman’da hafızlık eğitimini tamamlayan gençler için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.


Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleyen icazet törenine ilgi çok fazla olunca davetliler salona sığmadı. Hafızlık eğitimi tamam 26’sı kız, 26’sı erkek olmak üzere toplam 52 hafız icazet merasiminde hafızlık tacını taktı.


Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Altınşehir Kur’an Kursu, İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan Hafızlık Projesi çerçevesinde eğitim veren Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu ile Bölge Yatılı Kur’an Kursu ve Şehit Türkan Tekin Kur’an Kurslarında hafızlığını tamamlanan 52 öğrenci için icazet merasimi yapıldı. Hafızlık tacını giyen genç hafızlara Kur’an-ı Kerim ve belgeleri verildi.


Törende konuşan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, hafızların ‘yürüyen Kuran’ olduğunu belirterek, onların çok değerli olduğunu vurguladı.


Taşçı, “Diktiğimiz fidanlar meyvelerini vermeye başladı. Allah Resulünün (sav) ifadesiyle ‘Ümmetimin en şereflileri, ümmetimin en kıymetlileri Kuran hafızlarıdır’ buyurur. Yeryüzünün en güzellerine, en şereflilerine şahitlik yapıyoruz. Onlar Kuran’ın ve Peygamberimizin ifadesiyle ‘yürüyen Kuran’lardır. Adıyaman’ın sokaklarında karşılaştığımızda kendimizi Kuran ile karşılaşmış gibi hissettirecek olan gençlerimizdir” dedi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hafızlık üstün bir yetenek gerektiriyor, zeka gerektiriyor, sabır gerektiriyor, metanet gerektiriyor. Dolayısıyla onlar bizim kıymetlilerimizdir. Allah onların sayısını arttırsın” diye konuştu.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Müftü Mehmet Taşçı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli programa katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:50
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor maçından notlar
    1. Galatasaray-İstikbal Mobilya..
    2. Juncker'dan ilginç tasvir: Merkel son..
    3. Aile Hekimliği Kongresi'nde "sağlık..
    4. Alkışla Derneği ve Ova köyleri..
    5. Dünya çocukları Antalya’da buluştu
    6. Muhtar hayatını kaybetti
    7. Maçın ardından
    8. Banyoda elektrik akımına kapılıp öldü
    9. ABD’de 10 sınıf arkadaşını öldürmek..
    10. Maçın ardından
    11. Genç kız, evinde silahla vurulmuş..
    12. Otelin balkonundan düşen Alman turist,..
    13. "Türkiye'de yılda 4 bin 700 çocuğa..
    14. Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatısında..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    16. 3'üncü kattaki balkondan düşen Nisa..
    17. Efeler Belediyesine çift tekerlekli..
    18. Aydın İl Turizm Koordinasyon..
    19. Nadal, Monte Carlo'ya yarı finalde..
    20. Mersin'de 6 bin 17 ecstasy hap ele..
    21. Edirne'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
    22. "Aynı düşünceye sahip ülkelerin..
    23. Yürekler ağza geldi, neyse ki korkulan..
    24. Solo Türk İskenderun’da gösteri öncesi..
    25. Mardin'de tefecilik operasyonu! 2..
    26. Mardin merkezli FETÖ operasyonu! 5..
    27. Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza..
    28. Karaman: "Artık Fenerbahçe maçını..
    29. Genç hafızlar icazet merasiminde..
    30. Tohumlar Nilüfer’de takas edildi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!