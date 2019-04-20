Genç hafızlar icazet merasiminde hafızlık tacını taktı

Adıyaman’da hafızlık eğitimini tamamlayan gençler için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleyen icazet törenine ilgi çok fazla olunca davetliler salona sığmadı. Hafızlık eğitimi tamam 26’sı kız, 26’sı erkek olmak üzere toplam 52 hafız icazet merasiminde hafızlık tacını taktı.

Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Altınşehir Kur’an Kursu, İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan Hafızlık Projesi çerçevesinde eğitim veren Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu ile Bölge Yatılı Kur’an Kursu ve Şehit Türkan Tekin Kur’an Kurslarında hafızlığını tamamlanan 52 öğrenci için icazet merasimi yapıldı. Hafızlık tacını giyen genç hafızlara Kur’an-ı Kerim ve belgeleri verildi.

Törende konuşan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, hafızların ‘yürüyen Kuran’ olduğunu belirterek, onların çok değerli olduğunu vurguladı.

Taşçı, “Diktiğimiz fidanlar meyvelerini vermeye başladı. Allah Resulünün (sav) ifadesiyle ‘Ümmetimin en şereflileri, ümmetimin en kıymetlileri Kuran hafızlarıdır’ buyurur. Yeryüzünün en güzellerine, en şereflilerine şahitlik yapıyoruz. Onlar Kuran’ın ve Peygamberimizin ifadesiyle ‘yürüyen Kuran’lardır. Adıyaman’ın sokaklarında karşılaştığımızda kendimizi Kuran ile karşılaşmış gibi hissettirecek olan gençlerimizdir” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hafızlık üstün bir yetenek gerektiriyor, zeka gerektiriyor, sabır gerektiriyor, metanet gerektiriyor. Dolayısıyla onlar bizim kıymetlilerimizdir. Allah onların sayısını arttırsın” diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Müftü Mehmet Taşçı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli programa katıldı.