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Genç hafızlar icazet aldı

Gülsüm Hanım İhya Kız Kuran Kursu'nun hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 30 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:55
Genç hafızlar icazet aldı

İhya Vakfı'nın Gülsüm Hanım İhya Kız Kuran Kursu'nun hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri, düzenlenen merasimle icazetlerini aldı.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde Kuran kursundan mezun olan 30 kız hafız için gerçekleştirilen tören, Lübnan Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Şeyh Dr. Ali Hasan Muraib'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İhya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Baysan, genç hafızları tebrik ederek, bazı tavsiyelerde bulundu.

Baysan, "Hafız olanlar, 'Hafız olmak kolay ama hafız ölmek daha zor.' derler. Hafızlığı bitirdiniz, inşallah Cenab-ı Allah son nefesinize kadar muhafaza etmeyi nasip etsin. Hepinizi canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ise Hz. Ali'ye rivayet edilen bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kim Kur'an-ı Kerim'i okur onu ezberlerse o cenneti hak etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okuyup onu ezberleyen, Allah'ın helal kıldığını helal kılan, haramlığını haram bilip ona göre yaşayan, böyle bir kimsenin ailesinden de 10 kişiye Allah şefaat etme hakkını verecektir. Bunların hepsi cehennemi hak etmiş olsalar bile.' diyor. Bu müjde herhalde hepiniz için çok önemli bir motivasyon.

Dolayısıyla Allah buradaki bu evlatlarımıza, ailelerine, bu müjdeye mazhar olmayı nasip etsin. Okunan ezberlenen bu Kuran'ın rahmetinin ülkemizi, milletimizi daha da kuşatmasını, daha hayırlı istikballere ilerlemesine vesile olmasını diliyorum."

Hatimlerini 1 günde tamamlayan 11 öğrenciye Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt tarafından belgeleri takdim edilen tören, hafızlık eğitimini tamamlayan 30 öğrencinin taç giyme merasimiyle sona erdi.

İcazet törenine, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, AK Parti Fatih İlçe Başkan Yardımcısı Faysal Yılmaz ve mezun olan hafızların aileleri katıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:55
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  3. Gülsüm Hanım İhya Kız Kuran Kursu
  4. Kur'an-ı Kerim
  5. İhya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Baysan
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