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Genç hafızlar Fetih Müzesi’nde yarıştı

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ramazan ayı boyunca Liseler Arası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na ev sahipliği yaptı.

09 Haziran 2019 Pazar 15:23
Genç hafızlar Fetih Müzesi’nde yarıştı

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ramazan ayı boyunca Liseler Arası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na ev sahipliği yaptı.


Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Dr. Muhammed Coşkun, Fatih Çelik ve Ayhan Polat’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın finalinde Tayyip Kantar birinci, Muhammed Fatih Çelenk ikinci, Ramazan Aydemir ise üçüncü oldu. Dereceye giren genç hafızlara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti.


Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Dündar, “Bursa’nın fethinin üç boyutlu olarak anlatıldığı Fetih Müzemizi bugüne kadar 53 farklı ülkeden 497 bin kişi ziyaret etti. Aynı zamanda Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisemizde 58 farklı ülkeden öğrenci bulunuyor. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz bu eserler, Bursa’yı Bursa dışına taşıyan ve Bursa’nın ruhuna uygun atmış olduğumuz temelleri gösteriyor. Allah birlik, beraberliğimizi arttırsın. Emek verip yarışan tüm gençlerimizi yürekten kutluyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:23
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