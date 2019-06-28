Genç hafızın taç giyme törenine ilçe protokolü eksiksiz katıldı Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden Zeynep Sude Altınata’nın hafızlığını tamamlaması nedeniyle taç giyme programı düzenlendi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden Zeynep Sude Altınata’nın hafızlığını tamamlaması nedeniyle taç giyme programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Müftüsü Muammer Borlu, İlçe Vaizi Mehmet Ali Damar, Hafız Zeynep Sude Altınata’nın Babası Ömer Altınata ve ailesi, kurs hocaları, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Programda hafızlığını tamamlayan Zeynep Sude Altınata’ya protokol ve ailesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Hediye takdiminin ardından düzenlenen görkemli törenle taç giyme merasimi yapıldı. Törende Hafızlığı bitiren Altınata’yı arkadaşları yalnız bırakmadı. Program dua yapılarak sonlandırıldı.

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