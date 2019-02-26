Genç, Gürsu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu Bursa’nın İnegöl ilçesine komiser olarak gelen ve daha sonra rütbesi yükselmesiyle İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Amiri Durmuş Genç’in tayini çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine komiser olarak gelen ve daha sonra rütbesi yükselmesiyle İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Amiri Durmuş Genç’in tayini çıktı. Uzun süredir İnegöl’de görev yapan Genç, Gürsu Emniyet Müdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atandı. Durmuş GençGürsu’daki görevine bugün başladı.

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