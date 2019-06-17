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Genç gönüllü timi işbaşında

2019 Gönüllülük yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri, YKS’de kalem seti topladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
Genç gönüllü timi işbaşında

2019 Gönüllülük yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri, YKS’de kalem seti topladı. Etkinlikte Erzurum’da da 60 kişilik gençlik lideri ve gönüllü gençler yer aldı.


Erzurum Gençliği, 2019 Gönüllülük yılında önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinde görev yapan Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, YKS’de kalem seti toplarken, gençlere ve sınava giren tüm adaylara da bakanlığın yazdığı kutlama mektuplarını dağıttı.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezleri de Cumartesi ve Pazar günü yoğun mesai harcadı.


60 kişiden oluşan Gençlik Lideri ve Gönüllüler grubu YKS’ye giren tüm adaylara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan kutlama mektuplarını dağıtırken, bakanlığın gençlerin yanında olduğunu ifade ettiler.


Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler,YKS’den çıkan adaylardan kalem setlerini toplayarak ‘Genç Dönüşüm’ sağladı.


Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Bahtiyar Akan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hazırladığı kutlama mektuplarını Üniversite sınavlarına katılan adaylara dağıttık. Sınavdan çıkan öğrencilerden topladığımız kalem setlerini, kırsaldaki köy okullarına dağıtacağız. Bu faaliyette yaklaşık 60 kişilik ekiple iki gün boyunca mesai harcadık” dedi.


Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Erzurum’da 5 bin kalem seti toplayarak, genç dönüşüm projesine katkıda bulundular.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
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