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Genç girişimcinin mantar sevdası

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Metin Kaş, bir yıl önce merakla başladığı istiridye mantarı üretiminde başarıyı yakaladı.

24 Şubat 2019 Pazar 10:28
Genç girişimcinin mantar sevdası

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Metin Kaş, bir yıl önce merakla başladığı istiridye mantarı üretiminde başarıyı yakaladı.


Mantara olan ilgisi nedeniyle altı ay önce kurduğu tesiste ürettiği mantarları Niksar’da marketlere satan 30 yaşındaki Metin Kaş, kuracağı seralarla üretim kapasitesini arttırıp tüm Tokat bölgesine istiridye mantarı satmayı planlıyor.


İstiridye mantarı merakının bir yıl önce başladığını belirten Kaş, “İstiridye mantarı üzerine araştırmamı bir yıl önce yapmıştım, bir yıl sonunda bu işi yapabilirim diye yola çıktım ve bu işi ilerleteceğimi düşündüm. İlk önce poşetlerde üretim yapmaya başladım onlardaki verimin nasıl olacağını gördüm ve daha sonra da kütüklerde üretim yaptım. Poşetlerin ömrü 3 ay gittiği ve daha az verim olduğu için aklıma kütükte üretim geldi. Poşetten üç hasatta 40 kilogram ürün elde ederken, kütüğün ömrü hem 1.5 yıl oluyor hem de kütükten 80 kilo ürün elde ediyorum. Altı ayda üç kere hasat yaptım. Bu işimi büyütmeyi düşünüyorum şu an 70 metrekare alanda istiridye mantarı üretiyorum ama hedefim büyük seralar kurarak işimi büyütmek” dedi.


Genç girişimci büyük seralar kurarak hedeflerine ulaşacağını belirterek, “Şu an için 70 metrekare kapalı alanda istiridye mantarı üretimi yapıyorum. Şu anda sadece 25 kilo ağırlığında 45 tane poşetim var ve altı ay içerisinde sadece poşetlerden 650 kilo hasat yaptım. Bu ürünleri şu için sadece Niksar’da bazı marketlere veriyorum kendimi biraz daha geliştirip işimi büyütmeyi planlıyorum. Birkaç tane büyük sera kurarak burada ürettiğim mantarları da Tokat merkez ve ilçelerinde satmayı düşünüyorum. Ne kadar gelişirsem o kadar iyi olacak diye düşünüyorum. Hammaddeyi internet üzerinden İstanbul’dan getirtiyorum. Poşetleri kendi imkanlarımız ile yapıyorum, zevkli çok zevkli bir iş. Bunun hasat yapacağımız zaman tabi her saat hasat yapılmıyor, özellikle sabah 8 e kadar hasadın bitmesi gerekiyor. Hasat yaparken de mantarı köküyle çıkartmak gerekiyor, köküyle çıkarttığımız zamanda aynı yerden mantar yeniden çıkıyor, yeni doğan bir bebek gibi mutlu oluyorum” diye konuştu.


İstiridye mantarının protein değerinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Metin Kaş, lezzetinin de kırmızı ete yakın olduğunu ifade ederek, “Mantar yemek sağlığa çok faydalıdır artı herkese mantar yemeyi de tavsiye ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:28
  1. doğa

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