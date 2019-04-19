‘Genç Girişimcilik Zirvesi’ Ordu’da başladı

Ordu Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen ‘Ordu Genç Girişimcilik Zirvesi’ başladı.

‘Ordu Genç Girişimcilik Zirvesi’nin açılış programında konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, gençlerin önünde çok önemli fırsatlar olduğunu belirterek, fikri olanın fikrini geliştirebileceği bir çağda yaşandığını söyledi.

Düzenlenen zirvede gençlere seslenen Vali Seddar Yavuz, kendilerini geliştirme ve yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Yavuz, gençlerin kendilerini ifade etmelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, eğitim sisteminin de katılımcı, kişileri yok etmeyen, geliştiren ve özgüven sahibi yapan bir noktaya çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Seddar Yavuz konuşmasının devamında dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun mirascısının Türkiye olduğunu belirterek, bu nedenle gençleri büyük işlerin beklediğini söyledi. “Önemli olan insanın kendini kutsaması ve güvenmesidir” diyen Vali Yavuz, kendini kutsamayan, değerli hissetmeyen ve güvenmeyen hiç kimsenin bir başarı hikâyesi oluşturabilmesinin mümkün olmayacağına dikkat çekti.

“İnsanımızın girişimcilik ruhu noksan”

Konuşmasının devamında sermayenin önemli olduğunu, ancak sermayeyi değerli kılanın girişimci olduğuna vurgu yapan Vali Yavuz, önemli olanın sermayeyi iyi kullanmak olduğunu söyledi. Vali Yavuz, “Dünyada şu anda küresel şirketlerin başında bulunanların yüzde 80’i, alt ve orta gelir grubunun aile çocuklarından oluşuyor. Sizce tesadüf mü bu? Bence tesadüf değil. Eğer sosyal statünüzü değiştirmek istiyorsanız, çalışmanız gerekiyor, mücadele etmeniz gerekiyor. Ülkemizde çok iyi yerlere gelmiş insanlara bakın, bunlar Türkiye’deki en iyi eğitimli ailenin çocukları değil, en zengin aile çocukları da değil. Dolayısıyla sizin önünüzde çok önemli fırsatlar var. Bu çağ fikir çağı, bilgi çağı. Fikri olanın fikrini gerçekleştirebileceği bir çağda yaşıyoruz. Neden öyle söylüyorum? Evvelden ödenek peşinde koşardınız, başka iş peşinde koşardınız ama şu anda fikirler peşinde, bilgi peşinde koşuluyor. Eğer parlak bir fikriniz varsa, kaynak bulma sorununuz ortadan kalkmış durumda. Bakın size kısaca bunlardan da bahsedeyim. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu diye bir kurumumuz var. Herkes memur olmak için devlet kapılarına hücum ediyor, oysa biz orada yüzde 70’e kadar hibe desteği veriyoruz. Bir iş kuracağım dediğiniz zaman yüzde 70’ini hibe ediyoruz ama insanlar devlet memuru olmak için, 2 bin 500 lira, 4 bin lira para almak için kapı kapı dolaşıyor. Öbür taraftan biz 1-1,5 milyonu hibe olarak veriyoruz. ‘Buyur bu işi gerçekleştir, bunu yap’ dediğimiz zaman insanlar korkuyor. Neden korkuyor? Medeni cesaretimiz eksik, girişimcilik ruhumuz noksan. Nasıl yapıyoruz biz? Aileden itibaren kişilikleri baskılıyoruz, kendimizi ifade etmede ciddi sorunlar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ordu’nun girişimciye ve girişimciliğe ihtiyacı var”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise Ordu’nun girişimciye ve girişimciliğe ihtiyacının olduğuna vurgu yaparak, büyüklerin de örnek alması gerektiğini söyledi. Tezcan, “Sizler, 21 yaşında çağ değiştiren Fatih Sultan Mehmet ve yine Siyonizm’in ‘bitti, tükendi’ dediği anda Türkiye gibi şu anda dünyanın zirvesinde belli noktalara gelmeye çalışan bir ülkenin kuruluşunu sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün neslisiniz, onların torunlarısınız. Ve size yakışan da buydu, bu olacak. İyi bir noktadasınız, geleceğiniz umut verici. Ben burada sizin azminizi, arzunuzu ve bu girişimci hareketinizi inşallah bizim ve sizden büyüklerin de örnek almalarını diliyorum. Ordu’nun girişimciye ve girişimciliğe ihtiyacı var. Harika bir model oluşturmuşsunuz. Bu bile büyük bir başarıdır. Bütün girişimlerinizin sonu mutlaka kazan, kazan olsun ve siz sosyal bir varlık olarak, Allah’ın yarattığı en güzide ve en akıllı varlık olarak aynı zamanda yaşamın tadını çıkarın. Yolunuz açık olsun ve inşallah bütün Türkiye sizi örnek alsın” diye konuştu.

“Hazıra konan neslin geleceğe katkı vermesi çok zor”

“Ordu Genç Girişimcilik Zirvesi”nde Zirve Başkanı Yağmur İnce de bir konuşma yaparak, amaçlarının lisede eğitim gören 14-19 yaş gurubu öğrencilerine, üniversiteden mezun olduktan sonra nelerle karşılaşabileceklerini, gelen girişimcilerin hayat hikâyeleriyle örneklendirmek ve eğitim olarak verecekleri ‘Kanvas İş Modeli Eğitimi’ ile bir fikrin nasıl şirketleştirileceğini göstermek olduğunu söyledi.

İnce sözlerini şöyle tamamladı: “Günümüzde her şeyi hazır bulan, tükettiği şeylerin nasıl üretildiğini bilmeyen bir neslin ülkemizin geleceğine katkıda bulunması çok zordur. Bizler girişken, üreten, ülkemizin ve coğrafyamızın gerçeğini kavramış, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler olmak zorundayız. Günümüz dünyası diplomanın değersizleştiği ve kişisel donanımın değer kazandığı bir düzleme doğru gitmektedir. Bu tarz etkinlikler, öğrencilere kişisel donanım bakımından katacakları ile gelecekteki hayatlarında fark oluşturmaları konusunda destek olacaktır.”

Ordu Genç Girişimcilik Zirvesi’nin ilk gününde, kendi alanında başarı sağlamış girişimciler, öğrenciler ile söyleşide bulunacak. Programın ikinci gününde Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü Başkanı Cevdet Burak Balkaş katılımcılara “Kanvas İş Modeli Eğitimi” vererek, bu eğitim doğrultusunda öğrenciler belirlenen konular üzerinden gruplara ayrılıp proje oluşturacaklar. Zirvenin son gününde ise katılımcılar belirlenen jüri üyelerine projelerini sunacak ve yapılan değerlendirme sonucunda ödüllendirilecekler.