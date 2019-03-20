Genç Girişimciler Kurulu’ndan GTO’ya Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri GTO’yu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda çalışmalarını yürüten ve geçtiğimiz günlerde görev dağılımını yaparak İcra Komitesi Başkanlığına İbrahim Sarıca’yı getiren Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri, hayata geçirecekleri projeler ve faaliyetler hakkında GTO Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

“Gaziantep’in geleceğine sizler yön vereceksiniz” diyen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Komite’nin atacağı her adımda, yapacakları her faaliyette destekçisi olacaklarını belirtti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Acıoğlu, “Adımlarınızı hep birlikte atmalısınız. Tek vücut halinde hareket etmeli ve bütün enerjinizi bu şehri daha iyi noktalara getirmek için harcamalısınız. Sizler bu memleketin geleceğisiniz. Yapacağınız projelerle aydınlık yarınlarımıza umut dolu bakmamızı sağlayacaksınız. Temsil ettiğiniz il Türkiye’nin 6’ıncı büyük ekonomisidir. Temsil ettiğiniz Oda Türkiye’nin 5’inci büyük Odası” dedi.

Önemli bir görevi icra ettiklerini belirten Acıoğlu, “Attığınız adımlarla, yaptığınız her işle genç neslin örnek kişilikleri olacaksınız. Girişimcilik kültürünün yerleşmesine, yaygınlaştırılması ve özendirilmesine sizler vesile olacaksınız. Bu anlamda Gaziantep Ticaret Odası sizin eviniz, yuvanız. Yeter ki bizden isteyin, size her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

“Sorumluğumuzun farkındayız”

Gelecek planları hakkında GTO Yönetimini bilgilendiren GGK İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca, Komite üyeleri arasında çok güzel bir sinerji oluştuğunu ifade ederek, ses getirecek projelere imza atacaklarını söyledi.

Önemli bir görevi devraldıklarını dile getiren Sarıca, “Sorumluluğumuzun farkındayız. Gaziantep gibi girişimci bir kentin temsilcileri olarak şehrimize olan sevgimizle hareket edecek ve her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz. Projelerimiz hazır, çalışmalarımıza başladık. Gaziantep Ticaret Odası da bizim için çok önemli itici bir güç. Varlığınızı hissetmek, desteğinizi almak bizi daha da azimlendiriyor” diye konuştu.

GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer’in de katıldığı toplantıda, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Mehmet Kavsara ve Kerim Akdoğan da yer aldı.