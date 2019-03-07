Genç girişimciler geleceği ve şirket yönetimini değerlendirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından düzenlenen Gelecek Stratejileri Toplantıları’nın ikincisi geçekleştirildi.

ESO’da genç girişimciler ve sanayicilerle buluşan Ekonomist ve Köşe Yazarı Erkin Şahinöz “Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme ve Şirket Yönetimi” konusunda değerlendirmelerde bulundu. ESO Meclis Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ESO Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir GGK Başkanı Bora M. Osmalı, kurul üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bora M. Osmalı, “Dünya ekonomilerinin elinde artık tek bir reçete var; O da girişimci sayısını artırmak ve bu sayede istihdam oluşturmaktır” diyerek şunları kaydetti:

“2009 yılında Türkiye genelinde girişimciliği özendirmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve koordinatörlüğünü ESO’nun gerçekleştirdiği Eskişehir Genç Girişimciler Kurulumuz yeni İcra Kurulunu seçerek göreve başladı. Yeni atılımların dinamik fikirlerden geçtiğine inanıyorum. Öncelikle şehrimizin ve girişimciliğimizin gelişmesine katkı sunmak için birlikte ve beraberlik içerisinde çalışacağımızı ve projeler üreteceğimizi belirtmek isterim. Eminim ki büyüme, dünyaya açılma, markalaşma yolunda nice adımlar atacak çok sayıda genç girişimci arkadaşlarımız var. Biz birlikte büyüyeceğiz ve Eskişehir’imizin gelişimine katkı sunacağız.”

"İyi noktadayız"

Toplantıda konuşan GGK eski Başkanı Hakan Korkmaz ise, “10 yıl önce başladığım GGK serüveni şimdilerde iyi bir noktaya gelmiş durumda. Yeni seçilen Kurul Başkanı’na başarılar diliyorum. Bugün gelecek stratejileri kapsamında böyle seçkin bir grubu buraya getirdikleri için tüm ekibe teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için siz değerli sanayicilere ve Erkin Şahinöz Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

"Stratejik hareket etmeli"

Gelecek Stratejileri semineri kapsamında sanayiciler ile bir araya gelen Ekonomist Erkin Şahinöz, Eskişehir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve seminer de dünya genelinde ülkelerin ekonomik ve politik davranışları ile kurlarda yaşanan dalgalanmaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve buna yönelik şirketlerde izlenecek olan yönetim stratejilerinin belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şahinöz bu kapsamda, ekonomi terimlerine de açıklık getirerek sanayicilerin, özellikle ABD yönetim kaynaklı politik davranışlara bakılarak, Türkiye’de yapılan doğrudan ve portföy yatırımları gibi yatırımların incelenerek, kur dalgalanmalarının yönünün öngörülebileceği ve bu sayede şirketlerin yatırımları için plan hazırlayabileceği gibi ödemelerinde de stratejik şekilde hareket edebilecekleri değerlendirmelerinde bulundu.