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Genç girişimci Onur Şahan yerli ve milli sosyal ağ için düğmeye bastı

Adanalı genç girişimci ve sosyal medya uzmanı Onur Şahan mevcut sosyal ağlarla rekabet edebilecek tamamen yerli ve milli sosyal ağ projesinde sona gelindiğini açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:24
Genç girişimci Onur Şahan yerli ve milli sosyal ağ için düğmeye bastı

Adanalı genç girişimci ve sosyal medya uzmanı Onur Şahan mevcut sosyal ağlarla rekabet edebilecek tamamen yerli ve milli sosyal ağ projesinde sona gelindiğini açıkladı. Genç girişimci Onur Şahan tarafından bir süredir üzerinde çalışılan yerli sosyal ağ projesinde artık sona gelindi. Sosyal medyanın artık geleneksel medyanın önüne geçtiğini belirten Şahan yerli sosyal ağ projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hedefimiz Türkiye’de yapılan tüm sosyal medya yatırımlarını globale taşımak. Bu dünyanın bir parçası olup başarılı olmaktansa kendi düyamızı kurup başarısız olmayı tercih ederim. sosyal medya artık geleneksel medyanın önüne geçiyor biz bu geçişin bir parçasıyız ancak farkında olmadan kendi öz sermayemizden veriyoruz bunun için yeni bir sosyal ağ geliştirmekteyim. Amacımız mevcut sosyal ağlarla rekabet içerisinde olmak değil yada yerli milli proje diye halkımızın duygularını kullanarak reklam yapmakta değil bizim amacımız ortaya insanların sağlıklı kolay işe yarar kullanabilecekleri güzel bir ürün koymak herşeyden önce faydalı olabilmek. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. bu gün kendi sosyal medya profilimdende görüldüğü gibi yüzlerce ünlü ile çalıştım aralarında dünya starlarıda var takipleştiğim artık işin nasıl yürüdüğünü kartların nasıl dağıtıldığını çok iyi biliyoruz adımlarımızı ona göre atacağız. Bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:24
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