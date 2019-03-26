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Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, her yıl 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya geldi ve yeni dönemde hayata geçireceği kütüphane projelerini anlattı.

26 Mart 2019 Salı 14:28
Genç: "Gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğiz"

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, her yıl 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya geldi ve yeni dönemde hayata geçireceği kütüphane projelerini anlattı.


Medeni bir toplumun oluşmasında kütüphanelerin çok önemli bir işveli yerine getirdiğini kaydeden Başkan Genç, "Tarihler boyunca kütüphaneler, medeniyetlerin ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli yapı taşları olmuştur. Bilim ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmasının yanında kütüphaneler; insanların donanımlı bireyler olarak yetişmesinde çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Kitap okuma oranının yüksek olduğu ülkelerde, bilim ve teknolojinin, demokrasinin ve insan haklarının buna paralel olarak çok gelişmiş olduğu bütün çıplaklığıyla ortadadır. Yüce İslâm’ın en parlak devrinde İslâm coğrafyasının her sathına kütüphanelerin yayıldığını ve en zengin kütüphanelere es sahipliği yaptığımızı aklımızdan asla çıkarmamalıyız. İşte bu iklimde yetişen İslâm bilginleri yazdıkları kitaplar ve geliştirdikleri icatlarla yüzyıllar boyunca filozoflara ve bilim adamlarına kaynaklık etmişlerdir" dedi.


Kitaplara ev sahipliği yapan kütüphanelerin insanların yetiştirilmesinde ve düşünce ufkunun aydınlatılmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Genç, bu doğrultuda yeni dönemde gençlik ve çocuk kütüphanesini hayata geçireceğini belirterek "Kütüphanelerin ve kitapların insanların yetiştirilmesinde, eğitilmesinde ve bilgi sahibi olmasında çok önemli bir işlevi yerine getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Hayal dünyamızı geliştiren, düşünce ufkumuzu aydınlatan, bizi araştırma ve incelemeye teşvik eden, bize hayatı öğreten kitaplar; eğitim ve öğretim hayatımızın en önemli aracı olmuştur. Kitaplar sadece bize çeşitli bilgi ve ilimleri öğretmiyor, düşünmeye, eleştirmeye, sorgulamaya sevk ediyor, aynı zamanda bizleri hayata hazırlayarak kişiliğimizi olgunlaştırıyor. Kütüphane ve kitaplar ilim, irfan ve medeniyet demektir. Bunun bilinciyle Ortahisar Belediyesi olarak yeni dönemde Gençlik Kütüphanesi, Etkileşimli Çocuk Kütüphanesi’ni hayata geçirerek, buralarda ücretsiz olarak ikramlarımızı kullanıcılara sunacağız. Daha önce hayata geçirdiğimiz sokak kütüphaneleri vatandaşlarımızdan yoğun bir rağbet görüyor. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz kütüphanelerimiz 24 saat hizmet verecek, çeşitli kültürel ve sosyal içerikli etkinliklerin icra edilmesine ön ayak olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:28
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