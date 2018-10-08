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Genç gazeteciye tecavüz edip öldürdüler!

Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova (30), Ruse şehrinde ölü olarak bulundu. Marinova'nın, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ve yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu bildirildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:52
Genç gazeteciye tecavüz edip öldürdüler!

Bulgaristan’ın Ruse kentinde yayın yayan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra ‘Dedektör’adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, Cumartesi akşama kentteki bir parkta öldürülmüş halde bulundu. Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova’nın bu araştırmasıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor. Bulgar yetkililer, Marinova’nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı. Marinova’nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova’nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanılmadığını bildirdi. Marinova’dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedildi.

AB Komisyonu’ndan çağrı

Avrupa Birliği (AB), Bulgaristan’da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova’nın Ruse kentinde öldürülmesine ilişkin, “Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı”çağrısında bulundu. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Viktoria Marinova’nın korkunç cinayetinden dolayı şaşkınlığa uğradım. Yine hakikat yanlısı ve yolsuzluğa karşı mücadele veren cesur bir gazeteci hayatını kaybetti. Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:52
  1. Avrupa Birliği
  2. bulgaristan
  3. Victoria Marinova

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