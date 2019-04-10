Genç futbolcu kazada ağır yaralandı Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde sürücü ağır yaralandı.

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde sürücü ağır yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiiinde meydana geldi. İnegöl’de Süper Amatör Lig’de oynayan Özkan Şimşek’in kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkararak şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek ameliyata alındı. Genç oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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