Genç futbolcu evinde ölü bulundu Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan genç futbolcu evinde ölü bulundu.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve bir dönem Akçaabat Sebatspor forması giyinen Hakan Sandıkçı (22) bu sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Harita teknikeri olarak çalışan genç, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunurken, Sandıkçı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Sandıkçı’nın toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.