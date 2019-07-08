Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu Antalya’da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.

Antalya’da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesi üzerindeki bir sitenin giriş katında meydana geldi. Bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu’dan haber alamayan yakınları balkon kapısından eve girdi. Yatak odasında Alacaoğlu’nun hareketsiz durduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Alacaoğlu’nun kalp rahatsızlığı olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Funda Alacaoğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.