Genç Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Alper Badak oldu Bilecik’te uzun zamandır açık olup fakat faaliyet göstermeyen Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği tekrar kuruldu.

Bilecik’te uzun zamandır açık olup fakat faaliyet göstermeyen Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği tekrar kuruldu.

Kurulan dernek hakkında açıklama yapan Bilecik Genç Fenerbahçeliler Kurucu Başkanı Alper Badak, “Yıllardır açık olan fakat faaliyet göstermeyen derneğimizi tekrar kurduk. Bilecik’te güçlü bir ekibiz. Kentte sosyal faaliyet anlamında güzel şeyler yapacağız. Ses getireceğiz. Ben ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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