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Gündem Genç evlilik mağdurları 2022’den umutlu
Gündem

Genç evlilik mağdurları 2022’den umutlu

Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen genç yaşta evlilik mağdurları çözümü dört gözle beklemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 09:42:00 -
Genç evlilik mağdurları 2022’den umutlu

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Türkiye’nin birçok yerinde genç yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucunda “tecavüzcü” yaftası yiyerek mağdurlar hapiste yatıyor. Senelerce hapis cezasına çarptırılan binlerce mağdur 2022 yılı içerisinde ailelerine kavuşmayı bekliyorlar.

Çocuklar babalarından uzak

Severek ve isteyerek evlenen çiftler kamu davaları sebebiyle ceza alıyor. Binlerce genç çift erken yaşta yuva kurdukları için mağdur oluyor. Kanunen evlilik yaşı 18 olduğundan dolayı ve bu gençler 15-16-17 yaşında evlendiklerinden dolayı kendi rızalarıyla evlenip daha sonra resmi nikah kıymalarına rağmen kocalar cezaevine konuluyor. Bu yüzden de binlerce çocuk da babasından uzak kalıyor.

Geçmişte verilen sözler tutulsun

Akit’e konuşan genç evlilik mağduru Asiye Yıldırım, şunları dile getirdi: “Artık yeter bu yılda geldi geçti. Eşlerimiz hapishanelerde hasret çekiyor. Bizler de çocuklarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2022 yılında artık eşlerimizi yanlarımızda görmeyi çok istiyoruz. Çocuklarımız artık babalarını görmek istiyorlar. TBMM bu işin neticeye varması için gerekli adımı atmalıdır.”

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Yorumlar

099

Kufrn inkarcilerin hukuku nun yürüdüğü geçerli oldu memleketlerde refah huzur istikrar asla olmaz nokta.
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Zafer

Çok çalışkan Adalet bakanımız var. Süratle derde şifa olur. Merak etmeyin ama birazcık daha bekleyin.
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