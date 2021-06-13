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Gündem Genç Evliler: Yavrularımızı babasız bırakmayın
Gündem

Genç Evliler: Yavrularımızı babasız bırakmayın

Genç yaşta evlenip yuva kurdukları için Kerim ve Asiye Yıldırım çifti hakkında 10 yıl önce açılan açılan kamu davası sonrasında 3 çocuk babası olan Kerim Yıldırım cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:18:00 -
Genç Evliler: Yavrularımızı babasız bırakmayın

Çocuklarıyla bir başlarına hayat mücadelesini sürdüren genç evlilik mağduru Asiye Yıldırım, eşiyle severek ve isteyerek evlendiklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililerden yardım istedi.

‘Severek ve isteyerek evlendim’

11 yıl önce kendi ve ailesinin rızasıyla severek evlendiğini belirten Yıldırım, şunları anlattı: “Usulünce her şeyimiz yapıldı. Doğum yaptığımız hastane bildirdi ve sonrasında kamu davası açıldı. Resmi nikahımız yapıldı. Mahkememiz 10 yıl boyunca sürdü. Bu süre içinde 3 kızımız oldu. 10 yılın sonunda bize ceza geldi. Bir sabah saat 6’da eşimi evden aldılar. Çocuklarım babasını göremeden gitti. 1 senedir içerde. En küçük kızım 2 yaşında. Cezaevine ilk kez götürdüğümde babasını tanıyamadı. Çocuklarımız babasını bilerek, kokusunu, sevgisini bilerek yaşasın. Ben eşim gitti gideli hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Ama hiçbir zaman baba sevgisini ben veremem.”

‘Eşime 8 yıl 4 ay ceza verdiler’

Benzer durumdaki mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi isteyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Çok zorluk çekiyoruz. Bizim eşlerimiz tecavüzcü istismarcı değil, aile babası. Bizim çocuklarımızı babasız bırakmaya hakları yok. Benim eşim 8 yıl 4 ay ceza aldı. En düşük cezası olan biziz. 10, 15, 19 yıl ceza alan arkadaşlarımızın eşleri var. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkili olan herkese sesleniyorum. Rabbimin bize emrettiği gibi biz evlendik, aile olduk. Ama 6284 Sayılı Kanun yuvamızı yıktı. Eşlerimiz tecavüzcü istismarcı damgası ile cezaevlerine atıldı. Biz bu iftiradan kurtulmak istiyoruz. Eşlerimizi cezaevlerinden çıkarın. Tekrar mutlu ailemi görmek istiyorum.”

‘Ben babamı istiyorum!’

Baba hasreti çeken Ayşegül Yıldırım da yazdığı not ile yetkililerden yardım istedi. Küçük Ayşegül notta şunları kaleme aldı: “Ben babamı istiyorum. Her gün babamın gelmesini bekliyorum. Çok dua ediyorum babam çıksın diye. Babamın sarılmasını, kokusunu çok özledim. Babam gidince kardeşlerim annem ve ben çok üzüldük. Ben babamı öpüp koklamak istiyorum. Babamı çıkarın artık. Bizi babasız bırakmayın!”
Yeni Akit Gazetesi

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