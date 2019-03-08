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Genç, esnafı dil öğrenmeye çağırdı

Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği dil ve meslek edindirme kurslarına kayıtlar devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 15:06
Genç, esnafı dil öğrenmeye çağırdı

Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği dil ve meslek edindirme kurslarına kayıtlar devam ediyor. Turizm sezonun yaklaştığı bugünlerde Trabzon’a gelen turistlerle iletişim kurmak için Arapça, İngilizce ve Rusça kursları açan Ortahisar Belediyesi bu kursların yanında Göktürkçe, işaret dili kursu, diksiyon kursu, fotoğrafçılık ve görsel düzenleme, bilgisayar ve autocad kursu açtı.


Başkan Genç, Arap turistlerle ve yatırımcılarla iyi anlaşabilmek için dört ay boyunca Arapça kursuna katıldığını söyledi.


Esnaf ve çarşı ziyaretlerinde vatandaşlara dil kurslarına kayıt yaptırmaları gerektiğini telkin ettiğini belirten Başkan Genç, "Turizm sezonunun yaklaştığı bugünlerde turistlerimize kendi anadilleriyle hitap etmek onlarda farklı duygular oluşturacaktır. Dil mesafeler yol ile değil, dil kısalır. Esnaf ve çarşılarımızı ziyaret ettiğimiz zaman esnafımıza dil kurslarına kayıt yaptırmalarını telkin ediyoruz. Bu yönde de yoğun bir talebin olduğunu görüyoruz. Kendilerini bizden biri hissedecekler ve karşılıklı bir güven duygusu oluşacak. Ben kendim de yakın bir zamana kadar Arapça dersi alıyordum. Özellikle esnafımız dil kurslarına yoğun bir ilgi gösteriyor. Başta Arapça ve İngilizce olmak üzere bütün kurslarımıza kayıtlar devam ediyor. Bilhassa Arapça kursumuzda bir yoğunluk var. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte şehrimize gelen Arap turistlerden dolayı esnafımızın Arapça kurslarına yoğun bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bunun dışında meslek edindirmeye yönelik olarak düzenlediğimiz diksiyon, işaret dili, fotoğrafçılık, bilgisayar ve autocad kursumuza ilgi var" diye konuştu.


1 Mart tarihinde başlayan kayıtların, 15 Mart tarihine kadar devam edeceğini belirten Başkan Genç, ilgilenen bütün vatandaşları kurslara kayıt olmaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. fotoğraf
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