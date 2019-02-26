Genç, dolmuş ve taksi duraklarını ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, yerel seçim çalışmalarınamahalle ziyaretleriyle devam ediyor. Yenimahalle, İnönü ve Maraş Caddesi’nde dolmuş ve taksi duraklarını ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen başkan, Genç’e vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Görev süresi boyunca halkın taleplerini her zaman ön planda tuttuğunu belirten Genç, "Bizler bu makama sizlerin destekleriyle geldik. Ve sizler sayesinde burada oturuyoruz. Görevde geçirdiğimiz beş yıllık süre boyunca imkanlarımız ve olanaklarımız ölçüsünde sizlere hizmet etmeye çalıştım. Sizlerin taleplerini, isteklerini her zaman ön planda tuttum. Ve bunları öncelikle çözüme kavuşturduk. Bundan dolayı samimiyetimizden, gayretimizden asla bir şüpheniz olmasın. Hiçbir zaman yerine getiremeyeceğimiz bir vaatle karşınıza çıkmadı " dedi.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Vatandaşları AK Parti etrafından kenetlenmeye çağıran Başkan Genç, "Ortahisar’ımızın daha mamur bir hale gelmesi için gayret gösterdim. Hepimiz bu şehrin insanlarıyız. Ortak paydamız şehrimizi daha ileri noktalara taşımak. Görevde bulunduğumuz bu beş yıl boyunca bütün sorunları çözdük diyemeyiz. Her şey güllük gülistanlık değil. Bizleri aşan, yetkimizin dışında kalan konular da oldu. Ama bunların da hayata geçmesi için ciddi girişimlerde bulunduk. Ankara’da bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve bürokratlarımızla sürekli irtibat halinde olarak, bu şehre daha fazla neyi kazandırabiliriz diye düşündük. Gerçekten de çok yararlı görüşmeler yaptım. Programımızda olan projeleri ve hizmetleri hayata geçirmek için şehrimizin evladı olan bakanlarımızın her zaman kapısını aşındırdık. Bunda da oldukça muvaffak olduğumuzu samimiyetle buradan ifade ediyorum. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz de şehrimizin sorunlarını çözmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu gecesini gündüzüne katarak, canla başla bir mücadele yürütüyor. Bu yoğun mesaisi arasında bir yandan da şehrimizin sorunlarıyla yakinen ilgileniyor. Bizim Ortahisarlılar olarak bunu boşa çıkarmamamız lazım. Bakanlarımızın, AK Partimizin etrafında daha sıkı kenetlenmemiz lazım." diye konuştu.

"Halkımızın sorunlarını sahiplendik"

AK Parti’nin devlet yönetiminde en tecrübeli parti olduğunu belirten Başkan Genç, "Devlet yönetimi ciddiyet ister.Emek ister. AK Parti kadar devlet yönetiminde bu kadar tecrübeli ve deneyimli bir parti yok. Devletimizi en kılcal damarlarına kadar biliyoruz, iyi tanıyoruz. Bu nedenle devlet yönetiminde en avantajlı parti AK Parti’dir. AK Partimizin bütün mensupları olarak, mahalle başkanından gençlik kolları başkanına ve kadın kolları başkanımıza kadar samimiyetle, tevazuyla milletimize hizmet ediyoruz. İşte AK Parti davası budur zaten. Bizi diğer partilerden ayıran en temel özellik halkın sorunlarını ve taleplerini kendi davamız olarak bilmemizdir. Ve bu yolda canımızı dişimize katarak gece gündüz demeden bir gayret sarf etmemizdir. AK Parti’yi AK Parti yapan bu milletin sorunlarını sahiplenmesidir" ifadelerini kullandı