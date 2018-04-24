Genç doktor evinde ölü olarak bulundu

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde aile hekimi olarak görev yapan ve yalnız yaşayan Merve Özegel’den 2 gündür haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak’a bildirdi.

Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı Merve Özegel’in evine gitti. Kapıyı çalıp cevap alamayan meslektaşları evin balkonunun açık olduğunu görünce girdikleri içeride Merve Özegel’in yerde cansız bedenini buldu.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Merve Özegel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

HERHANGİ BİR DARP İZİ YOK

Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından üzerinde herhangi bir darp izine rastlanılmayan Merve Özegel’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çerkezköy’de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Merve Özegel’in ailesinin de Mersin’de yaşadığı belirtildi.