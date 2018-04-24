THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Genç doktor evinde ölü olarak bulundu

Tekirdağ Çerkezköy'de aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel (29) yalnız yaşadığı evinde ölü halde bulundu. Genç doktorun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

24 Nisan 2018 Salı 13:30
Genç doktor evinde ölü olarak bulundu

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde aile hekimi olarak görev yapan ve yalnız yaşayan Merve Özegel’den 2 gündür haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak’a bildirdi.

Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı Merve Özegel’in evine gitti. Kapıyı çalıp cevap alamayan meslektaşları evin balkonunun açık olduğunu görünce girdikleri içeride Merve Özegel’in yerde cansız bedenini buldu.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Merve Özegel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

HERHANGİ BİR DARP İZİ YOK

Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından üzerinde herhangi bir darp izine rastlanılmayan Merve Özegel’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çerkezköy’de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Merve Özegel’in ailesinin de Mersin’de yaşadığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:30
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Çerkezköy
  4. doktor
  5. Merve Özegel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün uyarısı!
    1. TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün..
    2. TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?
    3. Abdullah Gül'ün adaylık için tek..
    4. Ramazan pidesine zam kapıda
    5. Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız
    6. Geçici iş için 5 saatte 5 bin başvuru!
    7. Saadettin Köpek öldü, indirim geldi
    8. Tefecilere şafak operasyonu!
    9. Genç doktorun şüpheli ölümü!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül..
    11. ETİD Açıkladı: Alışveriş kredisiyle en..
    12. Siyonistlerden alçak hareket!..
    13. Yabancıya satışlar zirve yapacak
    14. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
    15. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
    16. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
    17. İşte haftanın emlak ajandası!
    18. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
    19. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
    20. e-Devlet'ten yeni hizmet!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!