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“Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi” projesindeki suç örgütü çökertildi

Tarım Bakanlığının çiftçiyi desteklemek maksadıyla başlatmış olduğu “Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi” çerçevesinde işi alan bazı şirketlerin, talep sahiplerine, ‘küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan’ hayvanları vermeye çalışarak devleti zarara uğratan suç örgütü 3.

25 Haziran 2019 Salı 11:09
“Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi” projesindeki suç örgütü çökertildi

Tarım Bakanlığının çiftçiyi desteklemek maksadıyla başlatmış olduğu “Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi” çerçevesinde işi alan bazı şirketlerin, talep sahiplerine, ‘küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan’ hayvanları vermeye çalışarak devleti zarara uğratan suç örgütü 3. dalga operasyonla çökertildi.


Jandarma Genel komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma komutanlığı ekiplerince suç örgütüne yönelik 2018 yılı Ekim ayından itibaren fiziki takip başlatıldı. “Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi” işini alan belirli şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirerek talep sahiplerine, ‘küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan’ hayvanları vermeye çalışarak devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalışan bir çetenin olduğu belirlendi.


Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyonla Ankara, Ağrı, Bingöl, Burdur, Bitlis, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, İzmir, Kars, Muş, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 47 şüpheli göz altına alınırken bunlardan 30’nun kamu görevlisi olduğu belirlendi.


Suç örgütüne yönelik bundan önce 2 kez operasyon düzenlenmişti. Fiziki takibi yapılan suç örgütünce Ardahan, Erzurum, Kars ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 940 adet hayvan kulak küpesi, 350 adet hayvan pasaportu, 11 adet hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirilmişti. Bu illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14 ’ü hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştı. Daha sonraSivas, Niğde, Yozgat, Çorum, Sinop, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda ise 27 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 12’si hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyon sonucunda toplam 57 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 31’i gönderildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:09
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