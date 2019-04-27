Genç çiftçilere hayvanları teslim edildi Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilçeTarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Genç Ciftçi Projesi kapsamındahak sahiplerine hayvanları teslim edilldi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilçeTarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Genç Ciftçi Projesi kapsamındahak sahiplerine hayvanları teslim edilldi. Dağıtım törenine Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan’da katıldı.

Şaphane İlçe Tarim ve Orman Müdürlüğünce yapılan Genç Ciftçi Projesi ile verilen 32 adet damızlık koyunla 2 adet damızlık koçun hak sahipleri olan ilçemiz Kızılkoltuk köyünden Fatma Yüksel, Değirmendere köyünden H.İbrahim Kayrak ve İlçemiz Hatipler Mezrasından Ali Sarıboğa kardeşlerimize verilmiştir. Bu vesile ile devletimizin verdiği destekle üretime ekonomiye katkı sağlayan proje sahibi genç çiftcilerimize işlerin de başarılar diler kazançlarının bol ve bereketli olmasını temenni ederim’’ dedi.

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