Genç çiftçilere hayvan dağıtımı yapıldı
Genç Çiftçi projesi kapsamında Demirköy ilçesinde proje desteği alan 9 üreticiye 45 adet büyük hayvan dağıtıldı.28 Mart 2019 Perşembe 11:17
Genç Çiftçi projesi kapsamında Demirköy ilçesinde proje desteği alan 9 üreticiye 45 adet büyük hayvan dağıtıldı.
Hayvancılığın teşviki ve hayvansal üretimi arttırmak amacıyla 2018 yılında yürütülmekte olan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Demirköy ilçesinde projesi destek kapsamına alınan 16 üreticiden 9 hak sahibine 45 adet büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti.
YORUM YAZ