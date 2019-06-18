Genç Çiftçi Akademisi Akdeniz Üniversitesinde başladı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen Genç Çiftçi Akademisi Örtüaltı Tarımı (Seracılık) Eğitim Programı başladı.

Gençlerinin tarıma olan ilgisini arttırmak, gelişmiş teknolojiyi tarımsal üretime uygulayan eğitimli, bilinçli ve girişimci genç çiftçiler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin Örtüaltı Tarımı (Seracılık) eğitimleri için eğitim programı öncesinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde protokol imzalandı. Gerçekleştirilen açılış ve protokol imza törenine Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ve Ziraat Bankası Antalya bölge yöneticileri, program koordinatörü Prof. Dr. Ersin Polat, eğitime katılacak öğretim üyeleri ve eğitim için başvurusu kabul edilen katılımcılar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, tarımsal üretimde eğitimin önemine vurgu yaparak Türkiye’nin önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu ve bu potansiyelin sadece yetişmiş insan gücü ile gerektiği gibi değerlendirilebileceğini belirtti. Dekan Karayel, girdi kullanımının, yapısal sorunların çözümü ve mekanizasyonun verimliliği artırdığını ancak verimliliği en çok etkileyen faktörün şüphesiz eğitim olduğunu vurgulayarak, “Yapısal sorunları çözseniz, örgütlenmeyi sağlasanız, tarımda arazi parçalanmasını önleseniz, parsel ve işletme büyüklüğünü optimal hale getirseniz, sulama yatırımlarını tamamlasanız, gübre kullanımını artırsanız, sertifikalı tohum ekseniz bile bunları gerektiği gibi kullanacak eğitilmiş insanınız yoksa tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi yeterince artıramazsınız. Verimlilik ve kalitenin en önemli unsuru, girdiden de yapısal sorunların çözümünden de gelişmiş teknolojiden de daha çok eğitimdir. Tarımda eğitim eksikliğinden dolayı kültürel işlemler gerektiği gibi yapılmazsa, teknoloji hakkıyla kullanılamazsa, ne kadar su, ne kadar girdi, ne kadar makine kullanırsanız kullanın yüksek verimliliğe ulaşmak mümkün değildir” dedi.

Dekan Karayel son olarak Ziraat Bankası ile birlikte yürütülecek Genç Çiftçi Akademisinin son derece önemli olduğunu belirterek katılımcılar ve ülke tarımı için yararlı olmasını diledi.

"Ücretsiz konaklama"

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ise,Ziraat Bankası tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin Örtüaltı Tarımı (Seracılık) ayağının Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştiriyor olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amaçlarının ülke tarımına hizmet etmek olduğunu ve bu amaçla tarımsal üretime alanında yetişmiş genç çiftçi ve girişimciler kazandırmak istediklerini vurgulayan Pişmaf, tamamen ücretsiz olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisinin katılımcılara ücretsiz konaklama imkanı sağladığını, günlük yemek giderlerine önemli katkı yaptığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından verilecek eğitimde alanında uzman 13 öğretim üyesi görev alacak ve katılımcılara sera konstrüksiyonu, yetiştiricilik, muhafaza, hastalık ve zararlılarla mücadele, yatırım giderleri, işletme giderleri, sulama ve iş güvenliği konularında eğitim verilecek ve staj dahil toplam dört haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne 18-30 yaş arasında olan, asgari lise mezunu gençler katılabiliyor.