Genç Birikim’in yeni sayısı çıktı! İnsanlığın kurtuluş reçetesi: İlahi hükümler

Yirmi beşinci (25.) yayın döneminin içerisinde olan ve gündemdeki gelişmeleri İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin yeni sayısının kapağında araştırmacı yazar Ali Kaçar’ın “Hürmüz’den Babü’l-Mendeb Boğazına Küresel Enerji II” başlıklı yazısı var. Kaçar yazısında; dünya ticaretinin büyük bir bölümünün denizler yoluyla gerçekleştiğini, bu kapsamda boğazların ve su yollarının önemini ve buraların küresel emperyalist güçlerin hakimiyet mücadelesine sahne olduğunu detaylarıyla ifade ediyor.

SİZ Mİ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ YOKSA ALLAH MI?

Bu ayki dosya konusu ise “İnsanlığın Kurtuluş Reçetesi: İlahî Hükümler” olarak belirlenmiş. Dosyaya; Emrah Doğru, "Söz de Hüküm de Allah'ındır"; Erdal Tuğrul, "Hüküm ve Hikmet"; Kanarya Banu Dağ, "Kalabalık Yalnızlıkta İlahi Ölçü Arayışı"; Kemal Ünlütaş, "Allah'ın Hükmü mü Nefsin Arzusu mu?"; Rüstem Ayılmazdır, "Siz mi Daha İyi Bilirsiniz Yoksa Allah mı?"; Rüveyde Bera Pala, "Viran Olmuş Ruhlara Kadim Bir Teselli"; Sercan Akbayrak, "Çağdaş Dünyaya İslâmî Bakış"; Sümeyye Demirci "Huzur İslam'dadır" ve Taşkın Önel, "İlahtan Rol Çalmak" başlıklı yazılarıyla katkıda bulunmuşlar.

KUR’AN VE PSİKOLOJİ IŞIĞINDA STRES YÖNETİMİ

Ayrıca Fatih Pala’nın "Bir Gölgelikte Harlanan İlk İktidar İmtihanında Kardeşliğin Galibiyeti", Dr. Hüseyin Durmaz’ın "Unutuşun Tarihi: Sümer Tabletlerinden Modern Bunalıma İnsanlığın Öze Dönüş Arayışı", Psk. İmren Büyüköz’ün "Kur'an ve Psikoloji Işığında Stres Yönetimi Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım – III" başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in "Sendedir" isimli şiiri, Dr. İsmail Ceylan’ın "David Ben-Gurion İsrail’in Kurucusu" başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.