Genç Birikim Dergisi’nin 237. sayısı çıktı

LEVENT SONAT

Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, “Taliban ve Uyuşturucu Baronları-II” başlıklı yazısında; Taliba’nın uyuşturucuyla mücadelesini ve Batının iki yüzlülüğünü ortaya koymuş.

Bu ayın dosya konusu “İslam’da Kardeşlik ve Ahde Vefa” olarak belirlenmiş. Fatih Pala, Haydar Özalp, İslam Doğubey, Rüveyde Bera Pala, Servan Özbey ve Taşkın Önel konuyu değişik açılardan ele almışlar.

Dergide ayrıca Cefai Demirel’in “Oryantalizm’in Yerli Uzantıları”, Emrah Doğru’nun “Sırat-ı Mustakim”, Harun Akça’nın “Ayete’l-Kürsi’nin Fazileti”, Sümeyye Demirci’nin “Kur’an’dan Örnek Aileler” başlıklı yazıları, Furkan Keser’in 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilen “Hayatımızda Söylem ve Eylem İlişkisi” başlıklı konferansının metni, İsmail Ceylan’ın 10 Şubat tarihinde yapılan “Günümüzde Aile” Panelindeki “Çağımızda Aile Birliğinin Korunması” başlıklı sunumu yer almış. Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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