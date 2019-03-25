Genç Bilaller ezan okuma bölge finali yapıldı

“Genç Bilaller” ezan okuma yarışması 8. Bölge finali Balıkesir’in ev sahipliğinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Genç Bilaller” ezan okuma yarışmasının 8. Bölge Finali Balıkesir’de gerçekleştirildi.

İmam Hatip Ortaokulları arası ezan okuma yarışmasına; Aydın, Balıkesir, Bilecik,Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 14 öğrenci katılırken; Anadolu İmam Hatip Liseleri arası ezan okuma yarışmasına; Aydın, Balıkesir, Bilecik,Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 12 öğrenci katıldı.

Seçici kurul üyeliğini İl Müftüsü Ramazan Topcan, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, İl Müftü Yardımcısı Şahabettin Karabay, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Gördük ve Dr. Lütfü Cengiz’in yaptığı yarışma; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Bekdüz açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yıldız, “Bu ülke tam 18 yıl ezana hasret yaşadı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 8.Bölge Finali”ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Müdür Yıldız: “Bu ülkede tam 18 yıl ezana hasret yaşadı bir nesil. ‘Allah-u Ekber’ sesine hasret o günlerden bugün bu salonun duvarlarının ‘Allah u Ekber’ nidalarıyla inlediği günlere geldik elhamdülillah. Bizi bugünlere kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Her yarışmanın bir kazananı kaybedeni vardır. Ama bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Ben katılan tüm öğrencilerimizin birinci olduğuna inanıyor, hepsini gönülden tebrik ediyor ve onların yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisemizin kıymetli idareci, öğretmen ve öğrencileri başta olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği olan tüm öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Seçici Kurul Başkanı Ramazan Topcan’ın yarışmada uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgi verilmesinin ardından öğrenciler, kura sırasına göre sahneye çıkarak performanslarını sergilediler.

Seçici Kurul üyelerinin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda; Ortaokulalarda Muğla’dan Ömer Faruk Kılıç 1., Balıkesir’den Selahattin Harmanda 2. ve Kütahya’dan Emrullah Güngör 3. Oldu. Liseler arasında Balıkesir’den Hüseyin Çayhan 1., Manisa’dan Metin Tombalak 2. Ve Denizli’den Şahin Durak 3. Oldu.

Yarışma sonucunda yarışmaya katılan tüm öğrenciler protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Program, katılım belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra sona erdi.

“Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finaline Vali Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan, İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, İmam Hatip Platformu Başkanı Halil Taş, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.