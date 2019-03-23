Adıyaman’da 8 ilden 10 yarışmacının katıldığı Genç Bilaller Bölge Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu koordinatörlüğünde Ulu Camii’nde yarışma düzenlendi.Adıyaman, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa , Gaziantep, Tunceli ve Kilis illerinden 10 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar ezanı istedikleri makamda okuduğu yarışmalarda Kahramanmaraş Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk birinci, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesiöğrencisi Mustafa Kayhanikinci, Malatya Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Yolcu üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz hediyelerini verdi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okul Müdürü Gaffari İzci yaptığı açıklamada, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün tüm Türkiye’de organize ettiği ve bu yıl 10.’sunu gerçekleştirdiğimiz Genç Bilaller Bölge Ezan Okuma Yarışmasına Adıyaman ev sahipliği yapıyor.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu koordinatör okul olarak ev sahipliğini gerçekleştiriyor. Bölge yarışmasına 8 ilden 10 yarışmacımız katılıyor. Burada birinci olan kişi Türkiye finallerine katılacak.buraya gelen tüm yarışmacılarımız ve okul yöneticilerine teşekkür ediyoruz.İnşallah ezan okuma insanlığa en iyi çağrıdır. Genç Bilallerimizle bu yarına aktarılır” diye konuştu.