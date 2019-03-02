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Genç Başkan, gençlerle buluştu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçedeki gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:26
Genç Başkan, gençlerle buluştu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçedeki gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.


’Başkan Gençlerle Buluşuyor’ adlı söyleşi programında Kemalpaşa’daki gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Arif Uğurlu, hem gençlerin talep ve önerilerini dinledi, hem de gençlere tavsiyelerde bulundu.


Yaptığı programlarla toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçtiğimiz yıl ’Gençler Soruyor’ adlı programla ilçedeki genç nüfusla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinlemişti. Seçim çalışmaları programları kapsamında dur durak bilmeyen Başkan Uğurlu, bu kez gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.


Kemalpaşa Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisleri’ndegençlerle bir araya gelen Başkan Uğurlu, "Gençlerle söyleşi programımız kapsamında genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Dün olduğu gibi bugünde geleceğin Kemalpaşa’sını gençlerimiz ile bugünden konuşuyor ve planlıyoruz.Gençlerimizin fikir ve talepleri bizim için çok önemli. Gençleri ile yükselen bir Kemalpaşa için gençlerimizin öneri, istek ve taleplerine her zaman önem verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. inanıyoruz ki bu gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya ve onun yanında yer almaya azimli ve kararlıdır" dedi.


Toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Uğurlu, "Geçtiğimiz 5 Yıl boyunca gençlerin toplumdaki etkinliğinin daha fazla artması için çalıştık. Her ortamda gençlerimizle bir araya geldik ve onlara değer verdiğimizi sürekli ifade ettik. Spordan, eğitime, kültürel faaliyetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alanda gençlerimizi destekledik ve onlar için projeler ürettik. Bu tür programlar düzenleyerek de gençlerimizin talep, öneri ve beklentilerini dinleyip, önümüzdeki 5 yılda inşallah gençlerimiz için çok farklı projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Başkan Uğurlu konuşmasının ardından gençlerden gelen soruları cevapladı. Toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:26
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