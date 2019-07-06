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Genç badmintoncular başarıya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:48
Genç badmintoncular başarıya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücâdelelere sahne oldu. Milli Takım adına ter döken Osmangazi Belediyespor’un başarılı badmintoncuları şampiyonaya damga vurdu. Ferdî müsabakalarda boy gösteren Osmangazili Tayfun Taşdemir tek erkeklerde ikinci, Ayça Özgür tek bayanlarda üçüncü oldu. Çift erkeklerde de Tayfun Taşdemir ve Yunus Emre Karakaş ikincilik, karışık çiftlerde ise Ayça Özgür ile Yunus Emre Karakaş üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ayrıca Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Makedonyalı rakiplerini yenen ay-yıldızlı ekip takım şampiyonu oldu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:48
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