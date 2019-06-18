Genç Avukatlardan büyük başarı MalatyaBarosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde bölge birincisi oldu.

MalatyaBarosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde bölge birincisi oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6.’sı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’na katılan Malatya Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Doğu Anadolu Bölge birincisi oldu.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 54 barodan stajyer avukatların yarıştığı, 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemeleri, Ankara’da 8 ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirildi. Elemelerde Malatya Barosunun genç avukatları bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.