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Genç Atölye’ye 940 başvuru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:50
Genç Atölye’ye 940 başvuru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.


1 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye etkinliklerine toplam 940 öğrenci kayıt yaptırdı. 14-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek atölye etkinliklerinde edebiyattan tarihe, doğadan sanata kadar birçok dalda öğrenciler 6 hafta boyunca eğitim görecek. Derslerin Tarihi Alicanlar Konağı’nda ve çeşitli mekânlarda gerçekleşeceği Genç Atölye’de ilk ders zili 1 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Genç Atölye kayıtlarımıza ilgi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:50
  1. kültür
  2. doğa
  3. sanat

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