Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi Genç Atölye eğitimleri başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için kayıtlar başladı. Yapılan açıklamada, “14-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik 6 hafta sürecek Genç Atölye 1 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ise 27 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gençler, çakışmaması koşuluyla 3 farklı branşa kayıt yaptırabilecek. Devamlılık şartının arandığı Genç Atölye ile ilgili görüş ve öneriler [email protected] e-posta adresine iletilebilecek. Başvuruların www.sakarya.bel.tr üzerinden yapıldığı atölye dersleri Tarihi Alicanlar Konağı (Eski Reji Sokağı)’nda ve çeşitli mekanlarda olacak. Edebiyata, sinemaya, tarihe, doğaya, sanata ilgi duyan tüm gençlerimizi Genç Atölye’yle buluşmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.