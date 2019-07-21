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Genç Atölye’de dersler sürüyo

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Genç Atölye’de dersler devam ediyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:49
Genç Atölye’de dersler sürüyo

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Genç Atölye’de dersler devam ediyor.


Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Doğaçlama Atölyesi dersinde öğrenciler ilk üç haftada kelime haznelerini geliştirme, koordinasyon ve konsantrasyon gibi konularda eğitim gördüler.


Doğaçlama Atölyesi Eğitmeni Ozan Şahin, “Doğaçlama atölyesinde öğrencilerimize; kendilerinin farkına varmalarını, kelime haznelerini geliştirmelerini, reflekslerini ve algılarını açmayı, beyinlerinin farklı bölgelerinin çalıştırmayı, koordinasyonları ile konsantrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. İlk üç haftada adaptasyon, farklı açılardan bakma ve kelime oyunları gibi konularda egzersizler yaptık. Dört senedir devam eden atölyemize öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşmak bizi son derece memnun etti. Yeni öğrencilerin yanı sıra daha önceden bu atölyeden eğitim almış öğrencilerimiz bilgilerini tazeleme ve tekrar etme amacıyla yeniden kayıt yaptırdılar. Büyükşehir Belediyemizin gençlere yönelik düzenlediği atölye etkinliklerini çok değerli ve faydalı buluyorum. İnanıyorum ki buradaki gençler yarınlarımız da faydalı bireyler olarak karşımıza çıkacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:49
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