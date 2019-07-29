Genç atletler başarısını Kazım Kurt ile paylaştı

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Atletizm Takımı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Turnuvalardan kazandıkları kupaları Başkan Kurt’a getiren Odunpazarı Belediyesi Gençlik Atletizm Takımı, başarısını Başkan Kurt ile paylaştı. Başkan Kurt, atletlerle tek tek ilgilendi. Başkan Kurt, Odunpazarı’nın gururu olan atletlere, başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarete Odunpazarı Belediyesi Gençlik Atletizm Takım Atletleri, antrenörleri Serhat Kökten ile Milli Takıma seçilen 3 atlet katıldı. Genç atletler, 2018 yılı Eylül Ayından 2019 yılı Haziran Ayına kadar katıldıkları mahalli, bölgesel ve ulusal bazda kazandıkları 22 kupayı Başkan Kurt’a takdim etti. Başarılarını Başkan Kurt ile paylaşan genç atletler, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür etti. Kız takımının Ankara’da yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusunda ve yine Atletizm Geliştirme Projesi’nde Türkiye Şampiyonu olduğunu belirten antrenör Serhat Kökten, 72 sporcu ile antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Atletizm Takımının ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kurt, genç atletlerin Odunpazarı’nın gururu olduğunu söyledi. “Bize bu mutluluğu ve gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz” diyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı’nın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Kurt, genç atletlere başarılar diledi.