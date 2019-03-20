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Genç aşçı Bursa’ya altın madalyayla döndü

Muğla’da düzenlenen Ulusal Yemek Yarışmasına "erik soslu bıldırcın’’ yemeğiyle katılan 19 yaşındaki aşçı Sultan Abi, altın madalyayı Bursa’ya kazandırdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Genç aşçı Bursa’ya altın madalyayla döndü

Muğla’da düzenlenen Ulusal Yemek Yarışmasına "erik soslu bıldırcın’’ yemeğiyle katılan 19 yaşındaki aşçı Sultan Abi, altın madalyayı Bursa’ya kazandırdı.


Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan genç aşçı Sultan Abi, lisede yiyecek içecek hizmetleri bölümünü bitirdikten sonra kendini geliştirerek bu alanda iddialı olduğunu Muğla’da düzenlenen Ulusal Yemek Yarışmasında gösterdi. 300’den fazla katılımcının yer aldığı yarışma 3 gün sürerken jüri Türkiye’nin dört bir yanından Anadolu mutfağına özgü yemekleri değerlendirdi.


Sultan Abi, "Yanımda olan aileme ve yarışmaya katılmamı destekleyenlerden biri olan Refik Berber’e, Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan’a ve Karacabey Belediyesi’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve çok şükür ki altın madalyayı Bursa’mıza, Karacabey’imize kazandırmış olduk’’ dedi.


Karacabey’in ünlü Tavacısı Refik Berber de genç aşçı ile gurur duyduklarını belirterek, "Sultan zaten çok kabiliyetli bir çocuk. Bizler de onun bu yeteneğine tecrübemizle destek olduk ve sonuç ortada. Karacabey özellikle tarih, turizm ve tarımın yanında artık gastronomi alanında da bilinen bir yer haline geldi. Ve bu alanda böyle bir başarıyı ilçemize kazandıran genç kardeşimizi yürekten kutluyorum. Sultan’ı daha iyi yerlerde göreceğimize eminim” şeklinde konuştu.


Önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan da gerçekleştirdikleri ziyaretle genç aşçıyı tebrik etti. Başkan Özkan, "İlçemiz artık pek çok alanda önemli değerlere sahip. Bunlardan biri de gastronomi alanında olması da ilçemiz turizmine ayrı bir değer katmakta. Sultan kardeşimizin bu yarışmaya katılmasını bizlerde belediye olarak destekledik. Sağ olsun kendisi de bu desteklerimizi boşa çıkarmadı ve bizleri gururlandırdı’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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