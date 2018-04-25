Genç akrobasi pilotu, kadınları cesaretlendiriyor

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, 27 yaşında.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nin kurucusu akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı. Babasıyla 12 yaşındayken yaptığı ilk gösteriyle gökyüzü yolculuğu başladı.

Pilot olmak isteyen kadınlara yol gösterip onları cesaretlendiren Öztürk, 14-15 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Aeromania Havacılık Festivali'nde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Akrobasi uçuşlarında eğitim hayati önem taşıyor. Semin Öztürk de bu işin göründüğü gibi kolay olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok gayret gösterdim. Henüz istediğim noktada da değilim bu arada. Daha çok çalışıp, kendimle mücadele ediyorum. Yurt içinde 10'un üzerinde gösteri yaptım. Hedefim yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak."

Öztürk, uçuşlarında sadece işine konsantre oluyor.

Genç akrobasi pilotunu görüp pilot olmak isteyen çok fazla kadın var. Öztürk, kadınların pilotluğa ilgisini şöyle anlattı:

"Sosyal medya üzerinden çok mesaj alıyorum. 'Semin abla ben de pilot olmak istiyorum', 'Ben de senin gibi olmak istiyorum' mesajları geliyor. Örnek olmak çok güzel ama bir o kadar da sorumluluk yüklüyor. Daha iyi bir örnek olmak için çalışıyorum. İçlerinde asuman (gökyüzü) aşkı varsa sabretsinler ve çalışsınlar. En sonunda hedefe ulaşacaklar. Kadın pilot sayısı her geçen artıyor. Bundan dolayı mutlu ve gururluyum."

Öztürk, her uçuşu ayrı bir yolculuk olarak görüyor.

Uçuş öncesi heyecanlanıyor ve korkuyor. Aynı zamanda bunun kendisini emniyette ve hayatta tutan bir duygu olduğunu da söyleyen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi yeniden keşfediyorum. İş hayatımda oldukça disiplinliyim. Pilotluk büyük bir disiplin gerektiriyor. Prensiplerinizin olması gereken bir iş. Ben de prensipliyim ve dakik bir yapıya sahibim. Özel hayatımda biraz daha rahat olmaya çalışsam da disiplinli tarafım beni her zaman dürtüyor. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Bol bol su içiyorum. Şekerli ve tansiyonu olumsuz etkileyecek gıdalardan uzak duruyorum. İnsanlar beni ilk gördüklerinde kibirli olduğumu düşünüyor ancak tanıdıklarında, böyle biri olmadığını anladıklarında bu olumsuz düşüncelerinden uzaklaşıyorlar."

Kaynak: AA