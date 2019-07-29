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Genç akademisyen kansere yenildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi genç akademisyenlerinden 34 yaşındaki Dr.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
Genç akademisyen kansere yenildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi genç akademisyenlerinden 34 yaşındaki Dr. Araştırma Görevlisi Yasemin Cındık kansere yenik düştü.


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ‘nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Yasemin Cındık (34) genç yaşta kanser hastalığına yakalandı. Bir süredir kanserle mücadele eden Cındık, tedavi gördüğüYüreğirEğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayat mücadelesini kaybetti.


KTÜ camiasını yasa boğan genç akademisyenDr. Yasemin Cındık, Görele’nin Kuşculu Köyü’ndeki aile kabristanlığında bugün toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
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