0553 313 94 23

Genç, ağızdaki problemler konusunda uyardı

Diş Hekimi Yalçın Genç, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisinin, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalı olduğunu belirtti.

11 Haziran 2019 Salı 10:42
Genç, ağızdaki problemler konusunda uyardı

Diş Hekimi Yalçın Genç, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisinin, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalı olduğunu belirtti. Genç, "Ağız, diş ve çene kemiği üzerinde yapılması gerekli olan cerrahi müdahaleler kişinin ağız ve diş sağlığının devamlılığı açısından zorunlu ve gerekli müdahalelerdir. Basit diş çekimi ağız içinde görünen dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Basit diş çekiminde, diş bir alet yardımı ile tutulur. Diş çekilmeden önce ileri-geri hareketler yapılarak gevşetilir. Bu hareket bazen diş ve dişeti arasına giren bir alet yardımı ile yapılabilir. Böylece diş en az travma ile çekilir. Cerrahi çekim ise ağız içinde rahatça görülemeyen, dişeti sınırında kırık olan ya da sürmemiş dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Bazı durumlarda dişin üzerinde kaldırılması gereken kemik bulunabilir. Çekilecek diş bölümlere ayrıldıktan sonra çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda da cerrahi çekim uygulanır. Normal çekimde olduğu gibi lokal anestezi ile işlem yapılabilir. Dişe ulaşabilmek için dişetinin açılması gerekir. Dişe ulaşabilmek için kemik kaldırılması işlemi Er:YAG ile yapılır" diye konuştu.


YİRMİ YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİLMESİ


Ağzımızda en son süren dişlerin yirmi yaş dişleri olduğunu ifade eden Diş Hekimi Yalçın Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Genellikle yirmili yaşlarda sürdükleri için bu isimle veya akıl dişi olarak da adlandırılırlar. Bazı kişilerde de doğuştan hiç yirmi yaş dişi germi oluşmamıştır. Dolayısıyla bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman sürmez. Ancak bazen bu dişler oluştukları halde sürme problemleri oluştururlar. Çenede yer olmaması veya çeşitli nedenlerle yirmi yaş dişlerini çekmek gerekebilir.


KÖK REZEKSİYONU NEDİR


Üç köklü üst büyük azılarda olduğu gibi fazla sayıda kökü olan dişlerin tek kökünün uzaklaştırılması işlemine kök rezeksiyonu denir. Bazı vakalarda, uzaklaştırılacak olan kökün desteklediği kuronun da (dişin ağız içinde görülebilen kısmı) alınması gerekebilir. İşlemden önce kök kanal tedavisi yapılması gerekir.


TÜBERLERİN DÜZLEŞTİRİLMESİ


Tüberler, üst çenede son büyük azı dişinin arkasında bulunan yuvarlak şekilli kemik çıkıntılarıdır. Dişeti ile örtülüdürler. Tüm dişleriniz ağzınızda bulunuyorsa genellikle tüberler sizin için sorun teşkil etmez. Ancak, üst dişlerinizi kaybedip bir proteze ihtiyaç duyduğunuz takdirde, tüberler üst çenenizin diğer kısımlarından sarkık olacağı için protezin uyumsuzluğuna neden olabilir. Geniş bir tüber protezin çene kemiği ve ağız tavanı ile arasındaki sızdırmazlığını önler."


Diş Hekimi Yalçın Genç, apse ve kist operasyonlarını ise şöyle aktardı; "Diş kökünün yapı veya şekil bozukluğu sebebiyle kanal tedavisi’nin tam yapılamaması, Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla, Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması, Diş kökünde kist oluşan vakalarda, Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda, Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında uygulanır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Ali doğduğu şehrin havalimanının yeni yüzü oldu
    1. Muhammed Ali doğduğu şehrin..
    2. U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor
    3. Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan..
    4. PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma..
    5. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    6. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    7. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    8. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    9. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    10. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    11. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    12. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    13. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    14. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. Yola çıkan karaca aracın altında kaldı
    17. Görme Engelli Futbol Milli Takımı,..
    18. Milli maç dev ekranda
    19. “Denizler çöplük değil bakıp ilham..
    20. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    21. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    22. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    23. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    24. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    25. Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik..
    26. Kütahya’da yörükler şenliği düzenlendi
    27. Doların yönü aşağı döndü
    28. YKS’ye katılacak engelli adaylara..
    29. Elektrikli araç üretimi için..
    30. EPDK’dan zam iddialarına yalanlama
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı