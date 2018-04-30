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AK Parti ve MHP tabanı ittifaktan memnun!

24 Haziran'daki seçimlere 55 gün kala yapılan ankette, AK Parti ve MHP tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu baktığı görüldü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:13
AK Parti ve MHP tabanı ittifaktan memnun!

Türkiye 24 Haziran'daki tarihi bir seçim yaşayacak. Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanacağı gözlemlenirken, AK Parti ve MHP tabanına Cumhur İttifakı soruldu.

TABANDAN TAM DESTEK

GENAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Partililerin yüzde 90'ı Cumhur İttifakı'na memnuniyetle bakarken, MHP tabanının da yüzde 80'i ittifaktan memnun.

Anket sonuçlarını GENAR Başkanı İhsan Aktaş Habertürk canlı yayınında açıkladı.

"MHP TABANI İTTİFAKTAN YANA"

Aktaş, "MHP oylarına bakış eskiden şuydu; referandumda üçte biri verdi, yarısı verdi falan... Son yaptığımız araştırmada; AK Parti ve MHP'lilere Cumhur İttifakı'nda memnun musunuz diye sorduk. AK Partililerin yüzde 90'ı, MHP'lilerin yüzde 80'i memnun. Bu da demektir ki; günden güne MHP tabanı Cumhur İttifakı'na oy verecek kıvama geliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:13
  1. AK Partili
  2. GENAR
  3. MHP

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