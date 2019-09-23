0553 313 94 23

Generaller şehit korucunun oğlunun düğüne katıldı

PKK'lı teröristler tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesindeki evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy'un düğününe generaller de eşleriyle beraber katıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
Generaller şehit korucunun oğlunun düğüne katıldı

31 Ağustos 2001 günü PKK'lı teröristlerin evinin önünde pusu kurarak şehit ettiği güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy (23), Belgin Yıldırım (20) ile 3 gün 3 gece süren düğünle evlendi. Şehit oğlu Abdülkerim Paksoy'u, mutlu gününde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan ve aşiret reisleri yalnız bırakmadı.

Eşleriyle birlikte Uludere'ye gelen generalleri, Goran aşireti mensupları, davul zurnayla karşıladı. Daha sonra düğün alanına gelen komutanlar, eşleriyle birlikte yüzlerce kişinin Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola çektiği halaya katıldı. 

'Şehit yakınlarını yalnız bırakmayız'

Düğüne katılan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit ailelerini hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bugün dünya evine giren şehidimizin oğlu Abdulkerim’in mutlu gününde hep birlikteyiz. Babası şehit korucumuz Mehmet Paksoy'un da bu anlamlı güne şahitlik ettiğine yürekten inanıyorum. Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanındayız. Bugün de mevlaya çok şükür, güzel ve mutlu bir günde beraberiz. Burada bulunmaktan, sizlerle bu güzel anı yaşamaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan düğündeki takı töreninde davetliler gelin ve damada 120 bin TL ile 100 bin TL değerinde altın hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
  1. Şırnak
  2. Van
  3. şehit
  4. general
  5. düğün
  6. şırnak
  7. Mehmet Paksoy
  8. Abdülkerim Paksoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
    1. MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna..
    2. Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk..
    3. Nazilli’de trafik kazası! Emniyet..
    4. Genaraller şehit oğlunun düğününde..
    5. Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
    6. Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme!..
    7. Galip İlhaner’ten sert eleştiriler:..
    8. Benzinle soba yakma girişimi faciayla..
    9. Kira yardım miktarları açıklandı
    10. Hastane önünde ülkücü gençler ayrıldı
    11. Yeni yargı paketi için tarih verildi
    12. TBMM Başkanı Şentop, Rahmani ile görüştü
    13. Emine İlyas Foça'daki rezaleti..
    14. Akit artık Bundle’da!
    15. Aileleri ihbar etti! İki çocuk son..
    16. Neslihan Tay üzerinden bir kadını..
    17. Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin..
    18. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    19. AK Partili Bostancı'dan erken seçim..
    20. Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit
    21. Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık..
    22. Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3..
    23. ‘Sisi defol’ protestoları sürüyor!..
    24. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    25. Yumurta nasıl haşlanır?
    26. TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı..
    27. Andrej Babis'ten flaş Türkiye çağrısı:..
    28. Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!
    29. 41 sabıkası bulunan, 56 sabıkası..
    30. Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri:..
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü